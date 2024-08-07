هينقل 40 ألف راكب فى الساعة.. البدء فى إنشاء الأعمدة الخرسانية لمترو أبوقير .. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، حيث شهدت محافظة الإسكندرية ، بدء إنشاء الأعمدة الخرسانية التى تحمل "مترو أبو قير " فى المنكقة الشرقية أبو قير، ويتم العمل على استكمال إنشاء الأعمدة الخرسانية بطول الخط فى المحطات العلوية.

يعد مشروع إنشاء مترو" أبو قير "، هو المشروع الأضخم الذى تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذه حاليا ،و منذ بداية العام الجارى، شهدت الإسكندرية تنفيذ مشروع مترو " أبو قير "، ويعد مشروع تطوير مترو أبوقير ، حلم انتظره أهالى الإسكندرية منذ سنوات ، ويعمل على نقل الإسكندرية نقلة حضارية .

ويتضمن المشروع 20 محطة علوية و سطحية، وتبدأ المحطات السطحية من محطة مصر وحتى سيدى جابر بطول 6.5 متر، وباقى المحطات علوية حتى محطة أبو قير.

وتضمن المشروع إضافة 5 محطات جديدة على مسار المترو ، وهى ميامى ، محمد نجيب ، سبورتنج ، كفر عبده ، باب شرق ، فيما تم إلغاء محطة الرمل الميرى.

ويهدف المشروع الى زيادة سرعة القطار من 25 كم/ الساعة ، إلى 100 كم/ الساعة، لتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة الى 25 دقيقة ، وتقليل زمن التقاطر من 15 دقيقة الى 2.5 دقيقة.

ويعمل المشروع على زيادة الطاقة الإستيعابية للركاب من 2850 راكب / الساعة الى 40 ألف/ راكب فى الساعة.