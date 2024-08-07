ترامب يعلن عن مقابلة صحفية مع إيلون ماسك

وكالات

أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه ستكون لديه مقابلة صحفية مع مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "ستكون لي مقابلة كبيرة مع إيلون ماسك مساء الاثنين".

ولم يكشف ترامب عن أي تفاصيل بشأن مقابلته مع ماسك أو المواضيع التي سيتحدث عنها.

وكان إيلون ماسك قد أعلن في يوليو الماضي عن تأييده لترامب في السباق الرئاسي.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. وسيتنافس على منصب الرئاسة على الأرجح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي الحالي، الديمقراطية كامالا هاريس.