وزيرة العدل البريطانية تحذر مرتكبي الشغب من مواجهة قوة القانون الكاملة

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حذرت وزيرة العدل البريطاني شابانا محمود اليوم /الثلاثاء/ المحتجين الذين يعتزمون القيام بأعمال شغب من مواجهة القوة الكاملة للقانون، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا خلال احتجاجات اليمين المتطرف.



وقالت محمود - عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "لا يهم من أنت أو ما الذي تتظاهر بشأنه - إذا خرجت للاحتجاج مرتديا قناعا أو حاملا لسلاح أو عازما على إحداث اضطرابات فستواجه بالقوة الكاملة للقانون".



وكانت احتجاجات لليمين المتطرف، شارك فيها مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة، في عدة مدن وبلدات بأنحاء المملكة المتحدة تحولت إلى أعمال عنف، وذلك عقب وقوع هجوم بسكين /الإثنين الماضي/ على حفل يوجا ورقص للأطفال في مدينة "ساوثبورت" بشمال غرب إنجلترا أدى إلى مقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة 8 آخرين بالإضافة إلى بالغين اثنين.



يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه السلطات البريطانية اليوم اتهاما للمرة الأولى لرجل /يبلغ من العمر 28 عاما/ من مدينة "ليدز" لنشره محتوى إلكتروني يهدف إلى إثارة الكراهية العنصرية.



وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مقاطعة "مرزيسايد" بشمال غرب إنجلترا أن جميع الأطفال الذين أصيبوا جراء حادث الطعن بسكين الذي وقع الأسبوع الماضي غادروا المستشفى.