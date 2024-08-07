نقابة البيطريين: الجمعية العمومية رفضت ميزانية 5 سنوات من 2018 وحتى 2022

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 26 يوليو الماضى، قد أسفرت عن عددا من القرارات، وهى:

أولا: التصديق على نتائج انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي المجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والتي أجريت بتاريخ 2024/3/6.

ثانيا: اعتماد تقرير الأمين العام وامين الصندوق حول السياسة العامة والمالية للنقابة.

ثالثا: رفض ميزانيات النقابة العامة لأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ورفض ميزانيات 2021 ، 2022.

رابعا: تأجيل عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2023 لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

خامسا: الموافقة على اختيار مراقب للحسابات والاستشارات القانونية، واعتماد مكافأته بقيمة خمسة وعشرون ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تفويض مجلس النقابة العامة الى اختيار مراجع الحسابات.

وكان قد استعرض الدكتور كريم ذكى أمين عام الأطباء البيطريين، تقرير الأمانة العامة عن عام 2023/2024، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجنة العلاج تم زيادة عدد بنود الأمراض المستحقة باللائحة إلى 70 بندا بدلاً من 17 فقط حتى يتسنى تطبيق قواعد وأسس جديدة و ضبط آليات صرف المنح العلاجية حيت تصل الي مستحقيها وأدي ذلك لزيادة عدد المنح العلاجية للأطباء البيطريين، موضحا أن عدد المستفيدين من ذلك التعديل بلغ نحو 1144 طبيبا بيطريا بقيمة2,208,472 مليون جنيه، وبالنسبة للجنة الاجتماعية تم تعديل ومضاعفة قيم المنح الاجتماعية وضم إعانة المواليد للجنة وقد استفاد من ذلك التعديل عدد 540 طبيبا بيطريا بإجمالي مبلغ 1,315,725 جنيه.