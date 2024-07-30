الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم الخميس المقبل

كتب ـ محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم العذراء مريم يوم الخميس المقبل الموافق 1 أغسطس المقبل، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، أما فى محافظات الصعيد فيحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراءمريمبنفسها وجسدها إلى السماء.

الأقباط الكاثوليك

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك أن قداسات صوم العذراء مريم تظل كل يوم الساعة 6 مساء وقداس يوم الجمعة كان الساعة 8 ونصف صباحا والأربع 9 صباحا والأحد 7 صباحا و 8 و 7 مساء وذلك للأقباط الكاثوليك الذين انتهوا من الصوم واليوم أول يوم إفطار لهم، فيما يواصل الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر الصوم مع إخوانهم الأرثوذكس.