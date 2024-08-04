أنشطة رعوية بكنائس مصر تزامنا مع صوم العذراء مريم.. تعرف عليها

كتب ـ محمد الأحمدى

تزامنا مع احتفالات كنائس مصر بـ صوم العذراء مريم فقد بدأت فى الكنيسة الكاثوليكية فى الأول من أغسطس، فيما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم فى السابع من نفس الشهر، فقد بدأت العديد من الكنائس فى أنشطة رعوية مختلفة من صلوات وقداسات ورسامة شمامسة جددا.

وصلى الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة القداس الإلهي، أمس، بـ كنيسة الشهيد مار جرجس بالبيضاء، مركز تمي الأمديد التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وتفقد نيافته عقب القداس مرافق الكنيسة، واستمع لمجموعة من التسابيح الكنيسة من كورال الكنيسة.

وصلى الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بحوض نجيح التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح سام شمامسًا كاملًا باسم الدياكون أبانوب.