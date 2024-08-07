مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للشباب

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم التسويق والفعاليات بقطاع المكتبات احتفالية "اليوم العالمي للشباب"، وذلك يومي 12 و13 أغسطس بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على الشباب والتوعية بضرورة الاهتمام بتنمية قدراتهم ووعيهم وثقافتهم وكذلك اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وتنمية قدراتهم العلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة لما في ذلك من تأثير كبير على نهضة البلاد والمجتمعات.

يتضمن برنامج الاحتفالية محاضرة بعنوان "تطور الذات من الطفولة إلى الكهولة" يقدمها الطبيب النفسي الكبير والكاتب الشهير الدكتور نبيل القط؛ لما له من باع طويل وخبرة واسعة في المواضيع والاستشارات النفسية التي تهم الشباب وتدعمهم للعيش بشكل أفضل وأنجح، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "متطلبات سوق العمل: الآفاق والتحديات" يقدمها الدكتور السيد الصيفي؛ أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والذي له تأثير وبصمة كبيرة على شباب الإسكندرية.

كما تتضمن الاحتفالية مناقشة تفاعلية بعنوان "استثمر صح" لصانع المحتوى الشهير محمد البسيوني ومقدم "اقتصاد منزلي"، وهو شهير بطريقته الجذابة في شرح الأمور الاقتصادية الحديثة التي تهم الشباب، هذا وسيتم تقديم ورشة عمل بعنوان "من أنا؟" ،لمساعدة الشباب اكتشاف اهتماماتهم ودوافعهم ومهاراتهم.

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بالشباب من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية.



