مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حريق على متن سفينة بضائع فى إندونيسيا

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أعلنت السلطات في إندونيسيا اليوم الأربعاء مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء حريق على متن سفينة بضائع قبالة شواطئ جزيرة "بالي".



وقال مسؤول بالشرطة إن انفجارين وقعا على متن الناقلة "إليزابيث" وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم أثناء سفرها غربا نحو مقاطعة "نوسا تنقارا الغربية"، مضيفا أن حريقا نشب أيضا في غرفة المحركات، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وأوضحت السلطات أن سبب الحادث لا زال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن ثلاثة من أفراد الطاقم يعانون من إصابات خطيرة.