إندونيسيا تدعو لتعزيز التعاون العالمي في مواجهة التحديات الاقتصادية

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دعت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، الإثنين، إلى التعاون العالمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتغير المناخ، وذلك خلال الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية الذي عُقد في البرازيل.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الوزيرة سري قولها إن "حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتقلبات النقدية أدت إلى زيادة تقلبات السوق وإعاقة الاستثمارات".

وأكدت الحاجة إلى سياسات اقتصادية شاملة قادرة على معالجة التفاوت وتأثيرات التقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة والآثار الاقتصادية متوسطة الأجل.

واقترحت إندراواتي تنفيذ مخطط مقايضة الديون بالمناخ الذي يسمح للدول ذات القدرة المالية المنخفضة بمبادلة الديون المستحقة عليها مقابل الالتزامات بتعبئة الأموال للمبادرات الصديقة للبيئة حيث لجأت إندونيسيا إلى هذا المخطط من خلال مبادلة مسؤوليتها عن سداد 35 مليون دولار أمريكي من الديون بالالتزام بصرف نفس المبلغ من الأموال لحماية الشعاب المرجانية.

ودعت وزيرة المالية الإندونيسية إلى صياغة استراتيجيات متكاملة لتعزيز تمويل التنمية، بهدف متابعة أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدة ضرورة إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها وفعاليتها.