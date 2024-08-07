مدينة أرمنت تناقش نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

عقد علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكي يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولاً بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، واتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الاعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوها إلى تذليل العقبات وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالطرق فى مركز أرمنت، وشدد رئيس المدينة على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف، حيث حضر الإجتماع مهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسئولى المرافق والجهات التنفيذية، وسناء العادلى إبراهيم مدير شؤون المجالس ورؤساء القرى بالمركز .

فيما كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إنه يجرى العمل على قدم وساق في إستكمال المشروعات القومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى" حياة كريمة"، برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أكد على بذل الجميع قصارى الجهد للنهوض بالمحافظة ، والعمل على خدمة الأهالي لتحقيق كافة طموحاتهم.

وأكد محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إستكمال مسيرة العمل والتنمية بقرى ونجوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم التجهيز لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في قرى مدينتي القرنة والبياضية، وذلك عقب الإنتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ المشروعات القومية والخدمية في مدن المرحلة الأولى إسنا وأرمنت، موضحاً إنه تم خلال السنوات الماضية إنهاء العمل في 368 مشروع منها ويجرى استمرار العمل فى 324 مشروع بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه.