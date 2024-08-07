اليوم السابع
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محافظا القاهرة والقليوبية يتفقدان مشروع تطوير كوبرى الأميرية.. صور

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:31 م
محافظا القاهرة والقليوبية يتفقدان مشروع تطوير كوبرى الأميرية.. صور محافظا القاهرة والقليوبية يتفقدان مشروع تطوير كوبرى الأميرية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وم. أيمن عطية محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبرى الأميرية الرابط بين محافظتى القاهرة والقليوبية.

 

ويعد الكوبرى من المشاريع القومية التى تسهم فى تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة وأقامته الدولة بهدف القضاء على الازدحام المرورى بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة بحيث يسلك المتجه من شارع مرفق المياه إلى شارع السواح وامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات هذا الكوبرى، بما يحقق السيولة المرورية فى الاتجاه الآخر أسفل الكوبرى .


ويبلغ طول الكوبرى حوالى 650 م حيث يمتد من شارع مرفق المياه إلى شارع السواح، ويضم مطلع بشارع مرفق المياه إلى جانب منزل بامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وآخر بشارع السواح.


وتشمل أعمال تطوير الكوبرى التى تقوم بها شركة المقاولون العرب رفع كفاءة الرصف، والأرصفة، والإنارة، وتجديد الأسوار والفواصل، ومراجعة وتدعيم أسفل الكوبرى.

 

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كوبري ابلميرية

القاهرة

القليوبية

محافظ القاهرة




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