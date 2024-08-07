محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحيط القلعة وميدان السيدة عائشة

كتب ـ سيد الخلفاوى

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالقلعة وميدان السيدة عائشة بحى الخليفة ، واستمع لآراء المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بالتطوير، مؤكدًا أن أى أعمال تطوير تقوم بها الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد صباح اليوم، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر، مشيرا إلى أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة 22 عقار سكنى داخل المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.



المحافظ يتابع أعمال التطوير



محافظ القاهرة يتحدث مع الأهالي



محافظ القاهرة يتفقد ميدان السيدة عائشة