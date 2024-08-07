اليوم السابع
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قرار جمهورى بتكليف محمد الفيصل بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة عام

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:40 م
قرار جمهورى بتكليف محمد الفيصل بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة عام الرئيس عبدالفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 7 أغسطس 2024 .

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.







الرئيس عبدالفتاح السيسى

المستشار محمد الفيصل يوسف

الجهاز المركزى للمحاسبات

المركزى للمحاسبات

اليوم السابع بلس




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