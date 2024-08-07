قرار جمهورى بتكليف محمد الفيصل بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة عام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 7 أغسطس 2024 .
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 7 أغسطس 2024 .
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
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