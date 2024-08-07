قرار جمهورى بتكليف محمد الفيصل بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة عام

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 7 أغسطس 2024 .

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.