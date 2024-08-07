قرار جمهورى بتكليف محمد عبد الغنى بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 322 لسنة 2024، بتكليف محمد عبد الغنى عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7 أغسطس 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.