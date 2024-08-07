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قرار جمهورى بتكليف محمد عبد الغنى بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:42 م
قرار جمهورى بتكليف محمد عبد الغنى بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الرئيس عبدالفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 322 لسنة 2024، بتكليف محمد عبد الغنى عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7 أغسطس 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.







الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد عبد الغنى عبد الرازق

الجهاز المركزى للمحاسبات

الجريدة الرسمية

اليوم السابع بلس




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