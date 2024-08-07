قرار جمهورى بتكليف محمد عبد الغنى بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 322 لسنة 2024، بتكليف محمد عبد الغنى عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7 أغسطس 2024.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 322 لسنة 2024، بتكليف محمد عبد الغنى عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7 أغسطس 2024.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.
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