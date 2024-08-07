اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارات إسرائيلية على بلدات فى جنوب لبنان

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:02 م
غارات إسرائيلية على بلدات فى جنوب لبنان جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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خرق الطيران الحربى الإسرائيلى جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان وبشامون وعرمون وخلدة والشويفات وإقليم الخروب جنوب لبنان، كما خرق جدار الصوت على دفعتين فوق جزين وصيدا وفي أجواء الجنوب، على علو متوسط.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن قصف مدفعي انشطاري استهدف منطقة وادي حسن، التي تربط اطراف قرى طيرحرفا والجبين وشيحين ومجدلزون، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيترون.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي المعادي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا، كما تعرضت أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة وأطراف بلدتي شقرا وبرعشيت لقصف مدفعي متقطع.







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