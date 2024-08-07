إعلام لبنانى: قصف بالمدفعية على أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل، عن وقوع قصف بالمدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى على أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كان الدكتور فراس أبيض وزير الصحة اللبنانى، قد أكد فى وقت سابق أن الاستجابة الدولية للاحتياجات الطبية في لبنان لا تغطي المطلوب، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لم تتخذ موقفًا تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق مؤسسات الإغاثة.

وقال أبيض في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن بعض مؤسسات المجتمع الدولى لم تقم بدورها اللازم إزاء اللاجئين، مطالبا المجتمع الدولى بتطبيق القوانين الدولية والمعاهدات عند استهداف عمال ومؤسسات الإغاثة والإسعاف.

وأوضح أن لبنان فقد 22 شهيدا بالقطاع الصحي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن موقف بيروت هو الدعوة للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان، مضيفا أنهم لا يريدون الحرب، إلا أن الطرف الآخر يتخذ خطوات تصعيدية.