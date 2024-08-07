رئيس جامعة كفر الشيخ: تربية نوعية تستعد للتنسيق بمعملين ولجان استقبال الطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات، بدء مراحل التنسيق، وسوف تستقبل كلية التربية النوعية الطلاب وأسرهم، من خلال لجان استقبال، ومتخصصين فى أعمال تسجيل الرغبات، ومساعدة الطلاب والطالبات فى تسجيل رغباتهم.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تخصيص معملان بكلية التربية النوعية، يضمان 55 جهاز حاسب آلى لتسجيل، رغبات الطلاب والطالبات، إضافة لوسيلة لطباعة كروت التنسيق عقب الانتهاء من أعمال تنسيق رغبات الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم استقبال الطلاب من الساعة 9 صباحا لـ2.5 ظهرًا، بمشاركة 10 أفراد من هيئة التدريس وهيئة معاونة" معيدين ومدرسين مساعدين وإداريين بالكلية التربية النوعية، يسبق ذلك لجنة استقبال من الطلاب والطالبات ويتم استقبالهم فى المدرجات، وبعدها تتم عملية تنظيم صعود الطلاب وأولياء للمعامل، كما تم وضع لوحات ارشادية لتسهيل توجيه الطلاب والطالبات للمعامل، إضافة للتوعية المتميزة من الطلاب القدامى والمسئولين بكلية التربية النوعية.

وأضافت رئيس الجامعة، أن مكتب التنسيق فى كلية التربية النوعية بالجامعة، نظم عدد من ورش العمل لجميع مدخلى البيانات، لتوضيح آلية التسجيل وبيان القطاعات الجغرافية، وكيفية مساعدة الطلاب بشرح توضيحى للكليات والتخصصات، وفرص عمل كل تخصص، مؤكدًا أن الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التى تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات وفق خطة إدارة الجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، إنه وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، بمتابعة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية.