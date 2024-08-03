أخبار مصر.. إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام قليلة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها التأكيد على أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة أو خلال ال 72 ساعة القادمة بعد انتهاء أعمال التجميع والمراجعة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. الإعلان خلال أيام قليلة



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة أو خلال ال 72 ساعة القادمة بعد انتهاء أعمال التجميع والمراجعة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة.

ميكالى بعد عبور عقبة بارجواي: "لحظة فريدة وخالدة فى قلوبنا ونسعى للمزيد"



علق روجيرو ميكالي، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، على بلوغ نصف نهائى منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024 على حساب باراجواي. ونشر ميكالى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "لحظة فريدة من نوعها، خالدة فى قلوبنا، ونسعى للمزيد".

الحكومة البريطانية تطلب من رعاياها فى لبنان المغادرة فورا



أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الحكومة البريطانية تطلب من رعاياها فى لبنان المغادرة فورا.

حزب الله: استهدفنا موقع حدب يارون الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من حزب الله قال :"استهدفنا موقع حدب يارون الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".

الزمالك ردًا على التفاوض مع بيرسى تاو: "كذب ونحترم تعاقدات اللاعبين"



رد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، على التقارير التى نشرتها صحيفة "kickoff " الجنوب أفريقية بأن الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب خط وسط النادى الأهلى تلقى عرضاً من إدارة نادى الزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

رئيس الوزراء: تنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل منطقة المنتزه لوجهة سياحية عالمية



خلال جولته بمشروع تطوير حدائق المنتزه، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقده لعدد من مكونات المشروع، برفقة اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. تحديد الأوائل بعد مراجعة وتجميع الدرجات



تعمل كنترولات الثانوية العامة على تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024، وتم البدء فى مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2024، وتشمل قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية وعلى علوم ورياضة وطلاب الثانوية بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الأسبوع الجارى.

اليوم العالمى لمرض الثعلبة.. اعرف الأعراض والأسباب



يحتفل العالم فى أول سبت من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمى لمرض الثعلبة، للتوعية بهذا المرض، ويمكن أن يؤثر مرض الثعلبة على فروة رأسك فقط أو على جسمك بالكامل، كما يمكن أن تكون الحالة مؤقتة أو دائمة ويمكن أن تكون نتيجة للوراثة أو التغيرات الهرمونية أو الحالات الطبية أو جزء طبيعى من الشيخوخة، بحسب موقع تايمز ناو.

إصابة شخصين فى انهيار منزل من 5 طوابق بمنطقة الساحل بالقاهرة والبحث عن ناجين



أصيب شخصان إثر انهيار منزل بمنطقة الساحل فى القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويتم البحث عن أى ناجين.

الاستعانة بلوادر لتسهيل عمليات رفع ركام انهيار منزل الساحل للبحث عن ناجيين



استعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة لتسهيل عمليات رفع ركام منزل منهار بمنطقة الساحل لتسهيل عمليات البحث عن أى ناجيين من أسفل الركام وسط تواجد سيارات الاسعاف بالمكان.

تقارير مغربية: حسنية أغادير يشترط مليون دولار للاستغناء عن جمال الشماخ للأهلي



كشفت تقارير صحفية أن جمال الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير المغربى، مرشح للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تلقيه عرضاً رسمياً من النادى الأهلي .