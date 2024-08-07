رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتور جمال المصرى لفوزه بجائزة الدولة التقديرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتور جمال محمد أحمد المصري، مدير مركز النشر الدولي بالجامعة ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن هذا التكريم يُتوج جهود الدكتور جمال المصري الرائدة في العلوم التكنولوجية التى تخدم مجال العلوم الزراعية، ويُمثل فخراً للجامعة والمجتمع الأكاديمي.

جاء ذلك عقب إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لهذا العام.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنجازات "جمال المصري" المتميزة تسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والدولي، وتؤكد أهمية البحث العلمي في دفع عجلة التنمية.

مُشيراً إلى أن "جمال المصري" مثالاً يحتذى به في الإبداع والبحث العلمي، مُعبرًا عن تمنياته له بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته العلمية، ومُؤكداً أن الجامعة ستواصل دعم كافة الباحثين لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة.

وواصل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التهنئة لجمال المصري مُرشح جامعة قناة السويس لجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة كواحدة من أرفع الجوائز التي تقدمها الدولة للعلماء المصريين اعترافاً بإسهاماتهم العلمية الإستثنائية في المجالات العلمية المختلفة.

يُذكر أن الدكتور جمال المصرى حاصل على درجتى البكالوريوس والماجستير من جامعة قناة السويس وماجستير الهندسة من معهد العلوم البيئية والبنية التحتية بهولندا ودرجة الدكتوراه بإشراف مشترك بين جامعة ماكجيل بكندا وجامعة قناة السويس، وقد تم إيفاده للعديد من المهمات العلمية بدول العالم مثل النرويج وأيرلندا واليابان وإنجلترا وفرنسا وأسبانيا حيث حظى بمكانة مرموقة في أعرق المؤسسات البحثية والعلمية الدولية.

وقد سبق وحصل " جمال المصري "على جائزة الدولة للتفوق العلمي في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2017 من وزارة التعليم العالي ممثلة في إكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويُصنف "جمال المصري" ضمن أفضل 1% من الباحثين على مستوى العالم وواحداً من أكثر الباحثين إستشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم فى مجال العلوم الزراعية لسبعة أعوام متتالية (2017 - 2023) من قبل هيئة Calrivate Analytics التابعة لشبكة العلوم Web of Science وهى الجهة الرسمية الدولية المعترف بها عالمياً والمنوطة بتقييم أداء الإنتاج العلمى للباحثين بالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والذى يعتبر إنجازاً غير مسبوق على المستوى القومي.

