رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة

المنوفية – محمود شاكر

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجيه وإعداد القادة بحضور أعضاء المجلس الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، والدكتور محمد وهدان عميد كلية التجارة، السيد/ إسلام عمر الفيشاوى رئيس مجلس أمناء مدينة السادات عضو المجلس من الخارج، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز ومناقشة مقترح التطوير المقدم من مجلس الإدارة.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم تكليفهم مؤخرا وهم: الدكتور فرحات عبدالسيد المشرف العام على المركز، والدكتورة وفاء بسيونى المشرف الفنى على إدارة الدراسات الاستراتيجية، الدكتورة سمر شعير المشرف الفنى على إدارة التدريب وإعداد القادة، الدكتور موسى عتلم المشرف الفنى المشرف الفنى على إدارة الاستشارات والبحوث، الدكتور أحمد رفاعى المشرف الفنى على إدارة تطوير الأداء، بحضور السيدة ميرال جاويش مدير عام المركز، مؤكدا على الدور الهام لمركز الدراسات الاستراتيجية وكونه بيت خبرة يخدم الجامعة والمجتمع.

هذا وناقش رئيس الجامعة جدول الأعمال واستعرض الخطط المقترحة التى قدمها المشرف العام على المركز لتطوير الأنشطة التى يقدمها المركز والتى من أهمها تقديم الاستشارات والدراسات الاستراتيجية ودراسات الجدوى للمشروعات المختلفة، والخدمات البحثية والاستشارية للهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تنظيم دورات وفعاليات ذات صلة بالتنمية وقضايا المجتمع المختلفة، ‏ودورات تدريبية متخصصة لخدمة بعض إدارات ووحدات الجامعة، والمساهمة فى نشر الفكر الاستراتيجى لخدمة رؤية الجامعة ورسالتها.

كما ناقش رئيس الجامعة مقترحات تشكيل فريق عمل من المتخصصين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتواصل مع المؤسسات والشركات والبنوك الخارجية ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة لعمل بروتوكولات تعاون فى مختلف المجالات وبحث سبل التعاون المشترك.