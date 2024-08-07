تنفيذ 57 إزالة تعديات على أراض الدولة منذ بداية المرحلة الثانية للموجة 23 بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير ‏‎

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

‏وقد نفذت محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، كما كلف محافظ الإسكندرية جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

‏‎ومن جانبه؛ أشار رئيس جهاز حماية أملاك الدولة إلى أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للموجة 23 تم تنفيذ 51 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق حي وسط وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 22سهم 21قيراط 11فدان حيث تمت إزالة عشش وجمالون معدني وأكشاك ومغسلة سيارات مخالفة للقانون، ثم تم تنفيذ 6 قرارات منها 5قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 1458م بنطاق حي وسط، و1قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة محرم بك بحي وسط على مساحة 3290م.