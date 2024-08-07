تنسيق الكليات 2024.. 4 برامج خاصة بعلوم القاهرة توفر أكثر من 50 وظيفة

كتب محمد صبحى

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة ويبحث الطلاب البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار ننشر قائمة برامج كلية العلوم بجامعة القاهرة وفرص التوظيف أمام الخريجين من كل برنامج، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

برنامج الفيزياء الحيوية الطبية:

تبلغ مدة ساعات الدراسة 146 ويوفر البرنامج فرص توظيف فى مراكز الأشعة التشخصية المختلفة ومراكز العلاج الإشعاعى المختلفة ومراكز تقييم اخطار التعرض للإشعاع والحماية منه برنامج علوم وتكنولوجيا البيئة.

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج 146 ساعة ويقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى علوم ورياضة المرشحين لكليات العلوم من مكتب التنسيق ويشترط أيضا الحصول على 80 % على الأقل فى درجة اللغة الإنجليزية، ويوفر البرنامج فرص للعمل فى قطاعات وأقسام شئون البيئة فى المنشآت الصناعية ومنشأت المناجم والمحاجر ومنشآت الكشف عن البترول واستخراجه ونقله وتصنيعه وإدارة شئون البيئة والسلامة المهنية فى المنشآت السياحية والإدارة البيئية للمشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى وشركات مكافحة الآفات.

برنامج علوم البترول الجيولوجية

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج 146 ساعة ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة ويتيح فرص للتوظيف فى شركات التنقيب عن البترول والغاز المختلفة والمراكز البحثية مثل المركز القومى للبحوث ومعهد بحوث الصحراء ومعهد بحوث البترول والفلزات وهيئة المواد النووية والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وشركات التعدين والمناجم والمحاجر الخاصة وشركات المياه الجوفية .

برنامج التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية الجزئية

تبلغ عدد ساعات البرنامج 146 ويقبل طلاب الثانوية العامة علمى علوم ويقبل طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية ويوفر البرنامج فرص التوظيف فى سوق العمل فى المختبرات البحثية ومعامل التحاليل الطبية وبنوك الدم والخلال ومعامل المستشفيات بأنواعها ومصانع إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال ومصانع الأغذية ومعامل الطب الشرعى والعمل فى مجال استصلاح الأراضى وتحلية المياه وتدوير النفايات.

