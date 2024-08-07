تنسيق الكليات 2024.. برامج كلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة القاهرة

محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وقرب موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى ينشر " اليوم السابع" قائمة برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ومدة الدراسة فى كل برنامج، بالإضافة إلى شروط الالتحاق، وكذلك فرص التوظيف المتاحة أمام الخريجين بسوق العمل.

برنامج هندسة البرمجيات

تبلغ عدد ساعات البرنامج 135 ساعة ويشترط للالتحاق به الحصول على مجموع كلية الحاسبات أو قطاع حاسبات وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشح من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الحاسبات أو يكون الطالب حاصل على مجموع يؤهله لأى كلية حاسبات على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية علمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل فى محلل لمتطلبات البرمجيات ومصمم لمعمارية البرمجيات ومطور البرمجيات فى الشبكات ومطور البرمجيات فى بيئة الموبايل ومطور لادوات تطوير البرمجيات ومختبر لضمان جودة البرمجيات.

برنامج الشبكات والأمن السيبرانى

وتبلغ عدد ساعات الدراسة فى البرنامج 135 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية الحاسبات أو قطاع الحاسبات وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشح من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الحاسبات أو يكون الطالب حاصل على مجموع يؤهله لأى كلية حاسبات على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية علمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق.

ويقدم البرنامج فرص للتوظيف مثل مهندس شبكات ومدير الشبكات ومدير IT ومدير النظام ومهندس نظم شبكات الحاسب ومهندس تأمين الشبكات ومطور تطبيقات المحمول والعمارة السحابية.

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

وتبلغ عدد ساعات البرنامج 136 ويشترط الالتحاق بالبرنامج الحصول على مجموع كلية الحاسبات أو قطاع الحاسبات وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشح من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الحاسبات أو يكون الطالب حاصل على مجموع يؤهله لأى كلية حاسبات على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية علمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق.

ويقدم البرنامج فرص التوظيف للعمل فى شركات تطوير البرمجيات التي تعمل فى مجال المعلوماتية الحيوية المسجلة فى منظمة ايتيدا المصرية ومجال الحوسبة والبيولوجية الزراعية ومجال التغذية والعمل بوزارة الصحة وأقسام البحث الجنائى بوزارة الداخلية ووزارة العدل والمحاكم القضائية والمراكز البحثية بوزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحيوانى والمستشفيات.

برنامج علوم البيانات

وتبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 135 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية الحاسبات أو قطاع حاسبات وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشح من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الحاسبات أو يكون الطالب حاصل على مجموع يؤهله لأى كلية حاسبات على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية علمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق.

ويقدم البرنامج فرص للتوظيف فى التسوق الإلكترونى والمبيعات والإعلام والإعلان والصناعة والتعدين والتعليم والبنوك والمصارف وخدمات النقل والمواصلات والخدمات الصحية والرياضة وخدمات الاتصال والمحمول والمدن الذكية وخدماتها والفضاء.

