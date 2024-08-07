تنسيق الكليات 2024.. قائمة المؤسسات والجامعات الحكومية المعتمدة

محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وبدء الطلاب وأولياء الأمور فى البحث عن قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى، قبل بدء تنسيق الجامعات والمرحلة الأولى للتنسيق، ينشر "اليوم السابع" قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى.

أولًا.. الجامعات الحكومية

وتضم 27 جامعة حكومية وهي على النحو التالي..

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.