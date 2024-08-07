تعرف على الفرق بين الأرق المزمن وعدم القدرة على النوم بشكل مؤقت

كتب حسام الشقويرى

أصبحت مشكلات النوم شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بسبب عوامل مثل الإجهاد والجداول الزمنية المزدحمة والأنظمة الغذائية غير الصحية والاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية وأنماط الحياة المستقرة وقلة النشاط، في حين يعاني بعض الأشخاص من مشكلات النوم قصيرة المدى، يعاني آخرون من اضطرابات النوم المزمنة مثل الأرق، وقد يكون من الصعب أحيانًا التمييز بين الأرق المؤقت واضطراب النوم الأكثر خطورة مثل الأرق، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تتضمن بعض الأعراض الكلاسيكية للأرق ما يلي:

صعوبة مستمرة في النوم.

صعوبة البقاء نائماً طوال الليل.

الاستيقاظ مبكرًا وعدم القدرة على العودة إلى النوم.

كيفية التمييز بين الأرق وقلة النوم المؤقتة

في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من الأرق أو الأرق المؤقت، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعدك على التمييز بين الاثنين. وتشمل هذه العوامل:

المدة: الأرق هو حالة مزمنة تستمر ثلاث ليالٍ على الأقل في الأسبوع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، في حين أن الأرق العام قد يكون مؤقتًا أو عرضيًا.

الأسباب: غالبًا ما يرتبط الأرق بعوامل نفسية(مثل القلق أو الاكتئاب)، أو الحالات الطبية، أو الأدوية، أو عوامل نمط الحياة وعلى النقيض من ذلك، قد ينتج الأرق العام عن عوامل مؤقتة مثل الإجهاد، أو استهلاك الكافيين، أو تغيير البيئة.

التأثير: يؤدي الأرق إلى تدهور ملحوظ في الأداء أثناء النهار، بما في ذلك التعب واضطرابات المزاج وانخفاض الأداء. وقد يؤدي الأرق العام إلى الشعور بعدم الراحة أو التعب المؤقت، ولكنه لا يؤدي عادة إلى تأثيرات طويلة الأمد إذا تم حله.

أسباب الأرق

تتضمن بعض العوامل ما يلي:

-العوامل النفسية: القلق والاكتئاب والتوتر هي عوامل نفسية شائعة.

-الحالات الطبية: يمكن للألم المزمن، والربو، والسكري، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، وغيرها من المشاكل الطبية أن تتداخل مع النوم.

-الأدوية: يمكن لبعض الأدوية، بما في ذلك أدوية علاج الربو والحساسية وارتفاع ضغط الدم، أن تؤثر على أنماط النوم.

-عوامل نمط الحياة: يمكن أن تساهم فى الارق جداول النوم غير المنتظمة، وعادات النوم السيئة، والعوامل البيئية مثل الضوضاء أو الضوء في الأرق.

علاج الأرق

بمجرد تحديد سبب الحالة، يمكنك استشارة طبيبك حول أنواع العلاجات التي يمكنك تلقيها. وتشمل هذه:

تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تساعد الممارسات مثل التأمل وتمارين التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي في تقليل التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل.

تقنيات أخرى: اجعل غرفة نومك مظلمة، وحدد مدة القيلولة أثناء النهار بـ30 دقيقة، وتجنب النشاط البدني الشاق في ساعات المساء.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): برنامج منظم يساعد الأفراد على تحديد واستبدال الأفكار والسلوكيات التي تسبب أو تزيد من مشاكل النوم بعادات تعزز النوم السليم. يأتي العلاج السلوكي المعرفي في الاعتبار عندما تفشل جميع الطرق العلاجية الأخرى، مثل تغيير عادات النوم والعناية بأي مشاكل تتعلق بالأرق، مثل الإجهاد أو الحالات الطبية أو الأدوية.