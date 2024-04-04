نقص عنصر الحديد يعرضك لمشاكل في النوم.. اعرف السبب

كتب حسام الشقويرى

نقص الحديد في جسمك يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك مشاكل النوم. يمكن أن يعطل دورة نومك ويؤدي إلى مشاكل مثل اضطراب حركة الأطراف الدورية والأرق. يميل الكثير من الناس إلى التغاضي عن علامات نقص الحديد أو فقر الدم، ولكن من الضروري مراقبة مستواه. يمكنك تجنب فقر الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن أن تكون فعالة ليس فقط في علاج النقص ولكن أيضًا في تحسين دورة النوم وفقا لما نشره موقع helpguide

ونقص الحديد أو فقر الدم هو اضطراب لا يحتوي فيه الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، التي تحتاجها أنسجة الجسم لتلقي الأكسجين ويحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج ما يكفي من مكونات خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من حمل الأكسجين (الهيموجلوبين). وبالتالي، فإن نقص الحديد قد يجعلك تشعر بالخمول وضيق التنفس. و يصبح جسمك غير قادر على إنتاج هرمونات النوم بدون الحديد،





إذا ظهرت عليك أي أعراض، فإليك بعض الأشياء التي يجب عليك وضعها في الاعتبار لإصلاح مشاكل النوم:

حدد مواعيد نومك واستيقاظك

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والبيض والخضروات الورقية وغيرها.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، خاصة بعد الساعة السادسة مساءً

تجنب تناول السجائر

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحمضيات والقرنبيط والطماطم والبطيخ

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتك البدنية

تجنب العشاء الثقيل وفي وقت متأخر من الليل

يجب أن تكون بيئة النوم هادئة وممتعة

تجنب التعرض للضوء الأزرق من الهواتف المحمولة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل 2-3 ساعات على الأقل من النوم.

