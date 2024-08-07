تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.27 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.27 %، إلى 76.27 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.34 %، إلى 72.95 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان جرّاء ذلك، وكان الخام الأمريكي وخام برنت قد انتعشا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر ليسجلا ارتفاعًا عند التسوية في الجلسة السابقة.

كما أن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، يفاقم المخاوف حيال نقص الإمدادات.

وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نشرت أمس الثلاثاء، انخفضت مخزونات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام. وتتوقع الإدارة تراجع المخزونات بنحو 800 ألف برميل يوميًّا في النصف الثاني.



