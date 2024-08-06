المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد تركيب محول بمحطة محولات رأس غارب بتكلفة 113مليون

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس صلاح عزت عقد مع شركة إبيك تكنولوجي لتركيب محول سعة 750 م.ف. جهد 11/20/500 ك.ف. بمحطة محولات 4 رأس غارب وتركيب جميع ما يلزم من الأعمال المدنية ومهمات إطفاء الحريق واختبارات بدء التشغيل.

ويهدف المشروع الي إستيعاب القدرات المولدة من مزارع رياح النويس 500 ميجا وات وأوراسكوم 500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس، وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد 113 مليون 379 ألف جنيه علي أن تكون مدة التنفيذ من (3-6) أشهر من تاريخ استلام أمر الإسناد وتوقيع العقد أيهما لاحق.

ويعد هذا تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء الخاص بمنطقة كهرباء القناة.