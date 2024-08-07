بعد إعلان النجمة ديزي ريدلى إصابته بـ داء جريفز.. كل شىء عن المرض

كتبت فاطمة خليل

كشفت الممثلة ديزي ريدلي عن إصابتها بمرض جريفز، وقالت إنها بدأت تعاني من الأعراض لأول مرة خلال تصوير فيلم Magpie بما في ذلك تسارع ضربات القلب وفقدان الوزن غير المبرر والتعب والرعشة، لذا في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن مرض جريفز.



ومرض جريفز هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الغدة الدرقية، وفى هذا المرض تنتج الغدة الكثير من هرمون الغدة الدرقية، وهي حالة تعرف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تنظم هرمونات الغدة الدرقية درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي.ويسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مشاكل في أعضاء مثل القلب، وكذلك العظام والعضلات.

الغدة الدرقية هي غدة صماء صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة رقبتك تحت الجلد. تتمثل الوظيفة الرئيسية للغدة الدرقية في تنظيم سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك وهي العملية التي يقوم بها جسمك بتحويل الطعام الذي تستهلكه إلى طاقة، عن طريق إطلاق هرمونات معينة.

حصلت هذه الحالة على اسمها من روبرت جريفز، وهو طبيب أيرلندي وصف الحالة لأول مرة في القرن التاسع عشر.

كيف يؤثر مرض جريفز على الجسم؟

يؤثر هرمون الغدة الدرقية على عدة أجزاء من الجسم ووظائف الجسم ولهذا السبب، يمكن أن يؤثر مرض جريفز/فرط نشاط الغدة الدرقية على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك:

- القلب.

- العضلات الهيكلية (العضلات التي تساعدك على الحركة).

- العيون.

- الجلد.

- العظام.

- الكبد.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب زيادة هرمون الغدة الدرقية سرعة ضربات القلب ويؤدي إلى أمراض قلبية أكثر خطورة ويسبب هشاشة العظام (ضعف العظام).

نظرًا لأن مرض جريفز يؤثر على جوانب عديدة من صحتك، فمن المهم طلب العلاج الطبي له.

أعراض مرض جريفز

تشمل أعراض مرض جريفز سرعة ضربات القلب، وزيادة الشهية، وفقدان الوزن، والشعور بالرعشة أو العصبية، وأكثر من ذلك.

مرض جريفز هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في الغدة الدرقية لأسباب غير معروفة.

عادة ما تكون بداية أعراض مرض جريفز تدريجية، وغالبًا ما تستغرق عدة أسابيع أو أشهر للتطور.

يسبب مرض جريفز فرط نشاط الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تسريع وظائف معينة في الجسم.

هناك العديد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. وقد تعاني من بعض هذه الأعراض دون غيرها، أو قد تعاني من العديد منها في نفس الوقت.

يمكن أن تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

- ضربات القلب السريعة (الخفقان).

- الشعور بالاهتزاز و العصبية.

- فقدان الوزن.

- زيادة الشهية.

- الإسهال وحركات الأمعاء المتكررة.

- عدم تحمل الحرارة والتعرق الزائد.

- صعوبة في النوم، مثل الأرق.

-تضخم الغدة الدرقية

-تساقط الشعر وتغير في نسيج الشعر

-تغيرات الدورة الشهرية.

-ضعف العضلات.

أعراض مرض جريفز على العين



يمكن أن يسبب مرض جريفز أيضًا أعراض ويسبب أمراض العين، بما في ذلك:

حساسية العين

-تورم الأنسجة حول عينيك.

-عيون منتفخة.

-الحساسية للضوء.

-الضغط أو الألم في عينيك.

-عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

وهذا ما يسمى اعتلال العين جريفز أو مرض العين الدرقية. فقط حوالي ثلث الأشخاص المصابين بمرض جريفز يصابون بهذه الحالة.