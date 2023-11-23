أستاذ مناعة يوضح أشهر أمراض المناعة الذاتية وكيفية مهاجمتها للجسم

كتبت مروة محمود الياس

أمراض المناعة الذاتية تلك الأمراض التى يهاجم الجسم فيها نفسه، هذا ما قاله الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، حيث أوضح أن هذه الأمراض لها طبيعة مختلفة عن باق الأمراض الأخرى، فيزيد فيها إفراز الأجسام المضادة ضد مكونات الجسم ذاته، وبعض هذه الأمراض تكون بسبب وراثى، أو التعرض لبعض السموم فى حالات نادرة، أو الإصابة بالالتهابات المتكررة بالجسم.

وعن آلية عمل هذه الأمراض، تابع أستاذ المناعة، أنها تنتج عن نشاط غريب وغير مبرر في جهاز المناعة لا سبب واضح له، نشاط غريب على الجسم، تتكون خلاله أجسام مضادة ضد مكونات الجسم نفسه، تهاجم نواة خلايا الجسم، أو المفاصل أو الاعصاب بشكل خاص.

أما عن العلاج، فيقول دكتور أشرف أن تحديد طبيعة العلاج تتم وفق طبيعة المرض المناعى الذى يكتشفه الطبيب بعد عدة فحوصات، يستخدم خلالها الأدوية والعقاقير الخاصة بتثبيط أو وقف نشاط المناعة، وتابع أن أكثر هذه الأمراض انتشارا، مرض كرون، والتهاب المفاصل، ومرض التصلب المتعدد، فضلا عن الصدفية والروماتويد، وغيرها الكثير من الأمراض.

وفى السياق ذاته، يوضح تقرير نشر في موقع clevelandclinic أن أبرز أعراض هذه الأمراض وأشهرها، أوجاع المفاصل وآلام البطن، فضلا عن تورم المفاصل وضعف عام في العضلات، أما في الأمراض الجلدية منها، قد يعانى البعض من حالة تساقط غير مبرر في الشعر، كذلك الحساسية والجلد غير رطب، أو الجفاف.