اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:17 م
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وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها ..

الرئيس السيسى يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:00 م
الرئيس السيسى يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشددًا  على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.

ووجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.







السيسي

الرئيس السيسي

الصناعة

عاجل



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