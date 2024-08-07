الرئيس السيسى يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشددًا على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.
ووجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.
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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشددًا على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.
ووجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.
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