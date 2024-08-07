البابا تواضروس يهنئ أقباط مصر ببدء صوم "العذراء" ويصلى صلوات النهضة الروحية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للأقباط فى مصر بمناسبة بدء صوم السيدة العذراء والتى يستمر لمدة 15 يوما.

جاء ذلك فيما ترأس البابا صلوات النهضة الروحية الخاصة بصوم السيدة العذراء من كنيسة العذراء بمحرم بك، وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول مؤهلات الخدمة بالكنيسة، من خلال حياة السيدة العذراء، لافتا إلى أن العذراء مريم تمثل الخادم الهادئ قليل الكلام ويحفظ كلام الله فى قلبه، قائلا: "السيدة العذراء كنز من الفضائل ولها ألقاب كثبرة تعدد تلك الفضائل".

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد التقى فى المقر البابوى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمجموعة من شباب إيبارشية ميلانو برفقة نيافة الأنبا أنطونيو أسقف الإيبارشية، والقس شنودة جرجس من كهنة الايبارشية ذاتها، بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

ومن المرتب له أن تقدم المجموعة عددًا من الخدمات التعليمية والتنموية فى بعض كنائس القاهرة والإسكندرية وبعض إيبارشيات الوجه القبلي.

وأثنى قداسة البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم فى مصر. وحدثهم عن مصر وتميزها من عدة نواحى الجغرافية والحضارية والثقافية، مؤكدًا على أن الشباب هم الحلقة الذهبية، داعيًا إياهم إلى الحرص الدائم على المجئ إلى مصر الوطن الأم التى توجد جذورهم فيها، مؤكدًا أنه يجب على الشباب انه يرتبط ويتمسك بالمسيح والكنيسة والكتاب المقدس والسماء.

ثم استمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم فى بعض مما طرح من موضوعات.