الإسكندرية جاكلين منير

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية تسليم شهادات التخرج لدفعة 2023 للحاصلين على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، والتي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أندراوس متى وكيل الكلية وطلاب الكلية الإكليريكية بمراحلها المختلفة.

تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها كلمة القمص أندراوس متى، والتي شكر خلالها قداسة البابا على تكريس وقته للاهتمام بالتعليم بالكنيسة مثمنًا الدور الذي يقوم به قداسته في تطوير العملية التعليمية بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وعرض إحصائيات العام المنقضي ورؤية الكلية في الفترة المقبلة.



عرض بعدها إثنان من الخريجين مشروع تخرج عن تاريخ الكنيسة في أرمينيا ودور الوزير بهرام الأرمني وأثره في واقع الكنيسة القبطية.

وفي كلمته أثنى قداسة البابا على الدور الهام الذي تقوم به الكلية ودورها المؤثر في الحياة الكنيسة والخدمة مقدمًا الشكر لكل القائمين على العمل بالكلية بعد تطويرها، وشكر أيضًا مقدمي مشروع التخرج على المعلومات القيمة التي قدموها بأسلوب مشوق، وتأمل قداسته كلمة بعنوان "عاشق لبيت الله" متأملًا في المزمور ٨٤ "مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ.... إلخ"

وقسم قداسته المزمور إلى ثلاثة أقسام كل قسم يتكون من أربع آيات موضحًا كيف يكون الإنسان عاشقًا لبيت الله ، الاشتياق إلى تحقيق الفرح ، بداية الانطلاق في طريق الفرح، تحقيق الفرح.

وفي ختام الحفل تلا الخريجون التعهد الخاص بخريجي الكلية الإكليريكية، وكرّمهم قداسته وسلمهم شهادات التخرج.



احتفالية تخريج دفعة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية



البابا تواضروس يشهد احتفالية تخريج دفعة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية