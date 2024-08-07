الإسكان: استكمال قرعة تخصيص الأراضى السكنية بمدينتى أسيوط الجديدة وناصر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط بين 12029 مواطنا، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة لمدينة أسيوط الجديدة، بواقع ٨٤ قطعة أرض، تقدم عليها 9805 مواطنين قاموا بسداد جدية الحجز، كما تم إجراء القرعة على ٢١٧ قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان المميز بمدينة ناصر غرب أسيوط، تقدم عليها 2224 مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.

وأكد الشوربجي أن إجراءات القرعة مرت بكل سهولة وشفافية، وتم بث الإجراءات بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقا لمبدأ الشفافية.



تجدر الإشارة إلى أنه ستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.