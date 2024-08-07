الإسكان تمنح مهلة شهرين لحاجزى الأراضى منذ عام 2022 لاستكمال مقدمات الحجز

كتب أحمد حسن

الشربيني: نحرص على تلبية طلبات أكبر عدد من الحاجزين.. وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الملائم

فى بشرى سارة للحاجزين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اتساع نطاق المهلة الممنوحة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف، وبضوابط محددة، لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً، لتضم قطع الأراضى والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات، منذ مطلع عام 2022 وحتى تاريخ الإعلان، بعد أن كانت ممنوحة للأراضى والوحدات المطروحة منذ بداية عام 2023، وذلك فى إطار حرص الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية طلبات أكبر عدد من الحاجزين، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الملائم.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المهلة تشمل، قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، وبرنامج مسكن، والوحدات السكنية بمشروعات (جنة - سكن مصر - دار مصر - الإسكان المتميز - الحصة العينية ... إلخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بمشروع "بيت الوطن".

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المهلة تسرى وفقا للشروط التالية، أن تكون قطعة الأرض أو الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المتقدم عليها.