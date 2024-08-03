اليوم العالمي لمرض الثعلبة.. اعرف الأعراض والأسباب

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم في أول سبت من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمى لمرض الثعلبة، للتوعية بهذا المرض، ويمكن أن يؤثر مرض الثعلبة على فروة رأسك فقط أو على جسمك بالكامل، كما يمكن أن تكون الحالة مؤقتة أو دائمة ويمكن أن تكون نتيجة للوراثة أو التغيرات الهرمونية أو الحالات الطبية أو جزء طبيعي من الشيخوخة، بحسب موقع تايمز ناو.



ويهدف اليوم العالمي للثعلبة إلى زيادة الوعي بالثعلبة التي تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، في السطور التالية نتعرف على أعراض وأسباب المرض.

وفقًا لمايو كلينيك، يشير مرض الثعلبة عادةً إلى التساقط المفرط للشعر من فروة رأسك، تساقط الشعر الوراثي مع تقدم العمر هو السبب الأكثر شيوعًا للصلع. يفضل بعض الأشخاص ترك تساقط شعرهم يأخذ مجراه دون علاج أو إخفاء.

قد يغطيه آخرون بتسريحات الشعر أو المكياج أو القبعات أو الأوشحة ويختار البعض الآخر أحد العلاجات المتاحة لمنع المزيد من تساقط الشعر أو استعادة نموه.



يمكن أن يظهر تساقط الشعر بطرق مختلفة اعتمادًا على سبب الحالة.

أعراض مرض الثعلبة

الترقق التدريجي في أعلى الرأس

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من تساقط الشعر وعادة ما يصيب الأشخاص مع تقدمهم في السن. يبدأ تساقط الشعر عند الرجال عند خط الشعر على الجبهة، وعادة ما يكون لدى النساء اتساع في جزء من شعرهن.

بقع صلعاء دائرية أو متقطعة

يميل بعض الأشخاص إلى فقدان الشعر في بقع صلعاء دائرية أو متقطعة على فروة الرأس أو اللحية أو الحاجبين.

عندما تتعرض لصدمة جسدية أو عاطفية، يمكن أن يبدأ شعرك في التساقط. قد تتساقط حفنة من الشعر عند التمشيط أو غسل شعرك أو حتى بعد شد الشعر برفق. هذا مؤقت ولكنه يمكن أن يسبب ترقق الشعر.



يمكن أن تؤدي بعض الحالات والعلاجات الطبية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، إلى تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم. في مثل هذه الحالات، ينمو الشعر عادة مرة أخرى.

بقع من التقشر تنتشر على فروة الرأس

هذه علامة على سعفة الرأس قد تكون مصحوبة بتساقط الشعر واحمرار وتورم وأحيانًا النزف.

أسباب الثعلبة

السبب الأكثر شيوعًا للثعلبة هو حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر، تُسمى هذه الحالة بالثعلبة الأندروجينية والصلع الذكوري والصلع الأنثوي.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية

هناك العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت. وتشمل هذه التغيرات الهرمونية بسبب الحمل والولادة وانقطاع الطمث ومشاكل الغدة الدرقية. وتشمل الحالات الطبية أيضًا الثعلبة البقعية المرتبطة بالجهاز المناعي والتي تسبب تساقط الشعر بشكل متقطع والتهابات فروة الرأس مثل سعفة الرأس واضطراب نتف الشعر

الأدوية والمكملات الغذائية

قد يفقد الكثير من الناس شعرهم بسبب بعض الأدوية مثل تلك المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم.



يميل الناس إلى فقدان الشعر بعد العلاج الإشعاعي وقد لا ينمو شعرهم مرة أخرى.

يميل الكثير من الناس إلى ترقق الشعر بعد عدة أشهر من صدمة جسدية أو عاطفية هذا التساقط مؤقت.

تسريحات الشعر والعلاجات

عندما يكون لديك تصفيف شعر مفرط أو تسريحات شعر تسحب شعرك بقوة، فقد يتسبب ذلك في ثعلبة الشد وهي نوع من تساقط الشعر.



يمكن أن تؤدي علاجات الشعر بالزيت الساخن والمستحضرات الدائمة إلى تساقط الشعر أيضًا.