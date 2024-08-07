إقبال من العائلات على شواطئ الغردقة هروبا من ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الأربعاء، فيديو مباشر من شاطئ العائلات فى مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس وإقبال المواطنين علي الشواطئ فى مدينة الغردقة.

وشهدت حالة البحر اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين من ساعات الصباح الباكر، وكذلك شهدت حالة البحر حالة من ارتفاع منسوب المياه علي الشاطئ وهي ظاهرة المد التي تشهدها البحار والمحيطات.

ويعتبر شاطئ العائلات بالغردقة أحد 3 شواطئ حكومية تصل إليها يوميا المئات من المواطنين، حيث تبلغ تذكرة دخول اثنين منهم 50 جنيها، وشاطئ العائلات 2 وتبلغ تذكرة دخوله 20 جنيها .

وتتميز شواطئ العائلات فى الغردقة بوجودها بالقرب من وسط المدينة ووجود معدلات امان مرتفعة بها، مثل وجود عدد من المنقذين وسيارة اسعاف متمركزة بكل شاطئ بشكل يومي كذلك رجال الأمن وكاميرات مراقبة.