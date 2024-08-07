اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال من العائلات على شواطئ الغردقة هروبا من ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:05 م
إقبال من العائلات على شواطئ الغردقة هروبا من ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الأربعاء، فيديو مباشر من شاطئ العائلات فى مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس وإقبال المواطنين علي الشواطئ فى مدينة الغردقة.

وشهدت حالة البحر اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين من ساعات الصباح الباكر، وكذلك شهدت حالة البحر حالة من ارتفاع منسوب المياه علي الشاطئ وهي ظاهرة المد التي تشهدها البحار والمحيطات.

ويعتبر شاطئ العائلات بالغردقة أحد 3 شواطئ حكومية تصل إليها يوميا المئات من المواطنين، حيث تبلغ تذكرة دخول اثنين منهم 50 جنيها، وشاطئ العائلات 2 وتبلغ تذكرة دخوله 20 جنيها .

وتتميز شواطئ العائلات فى الغردقة بوجودها بالقرب من وسط المدينة ووجود معدلات امان مرتفعة بها، مثل وجود عدد من المنقذين وسيارة اسعاف متمركزة بكل شاطئ بشكل يومي كذلك رجال الأمن وكاميرات مراقبة.







البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

شواطئ البحر الاحمر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة