أفضل أنواع "المخدات" لمن يعانون من آلام الرقبة

كتبت إيناس البنا

النوم على وسادة عالية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات جلدية مثل التجاعيد وحب الشباب وتهيج الجلد والانتفاخات أو الأكياس تحت العين بسبب زيادة الضغط وتراكم البكتيريا والاحتكاك وتراكم السوائل وتيبس الرقبة، من بين أمور أخرى.

كيف يمكن للنوم على وسادة عالية أن يساهم في مشاكل الجلد

ما يمكن أن يحدث لبشرتك إذا نمت على وسادة عالية، الوسادة العالية تدفع الذقن نحو الصدر يؤدي هذا إلى ظهور ثنية دائمة في الجلد، ويمكن أن يؤدي هذا الثني المتكرر إلى ظهور تجاعيد دائمة، وخاصة في منطقة الرقبة وأسفل الوجه وفقا لموقع اكسبريس.



وأضاف التقرير أن النوم غير الطبيعي على الرقبة تضغط على الأوعية الدموية والقنوات الليمفاوية، ويمكن أن يعيق هذا تدفق الدم، مما يؤدي إلى انخفاض وصول الأكسجين والمغذيات إلى خلايا الجلد، مما قد يؤدي إلى تسريع الشيخوخة، يمكن أن يضعف أيضًا تصريف الليمفاوية، مما يتسبب في تراكم السوائل ويؤدي إلى الانتفاخ، وخاصة حول العينين.



يؤدي التلامس المطول مع الوسادة إلى نقل الزيوت والأوساخ والبكتيريا إلى الجلد، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتكاك الناتج عن النوم على وسادة عالية يمكن أن يؤدي إلى تهيج حب الشباب الموجود، مما يزيد الأمر سوءًا.



الضغط والاحتكاك المستمران يمكن أن يؤثرا سلباً على وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتهيج والالتهابات

تعديلات أو أنواع بديلة من الوسائد لمن يعانون من تصلب الرقبة أو الألم

اختيار الوسادة الأمثل:

يكمن السر في اختيار وسادة تحافظ على انحناء الرقبة الطبيعي، وتمنع الإجهاد واختلال التوازن، غالبًا ما يوصي أطباء العظام بوسائد الإسفنج الذكي والوسائد ذات الشكل الدائري والوسائد القابلة للتعديل.

وسائد إسفنجية مرنة:

تتكيف هذه الوسائد مع شكل رقبتك، وتوفر دعمًا شخصيًا وتخفيفًا للضغط، كما توزع الوزن بالتساوي وتقلل الضغط على العمود الفقري العنقي.

الوسائد القابلة للتعديل:

تتيح لك هذه الوسائد تخصيص الارتفاع والصلابة لتتناسب مع احتياجاتك الفردية ووضعية نومك، يمكنك تجربة تكوينات مختلفة للعثور على ما هو أكثر راحة ودعمًا.

العلاج الطبيعي:

إذا استمر تيبس الرقبة أو الألم، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة المهنية من أخصائي العلاج الطبيعي، حيث يمكنه تقييم وضعيتك وتحديد أي مشكلات أساسية والتوصية بتمارين وتمارين تمدد محددة لتحسين مرونة الرقبة وقوتها.

التأثيرات طويلة المدى على صحة العمود الفقري

التهاب الفقرات العنقية:

تؤثر هذه الحالة التنكسية على الأقراص والمفاصل في الرقبة، مما يؤدي إلى الألم والتصلب وقلة الحركة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التآكل في العمود الفقري العنقي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الفقرات.

الضغط على الأعصاب:

يمكن أن تؤدي الفقرات غير المستقيمة إلى الضغط على الأعصاب، مما يسبب ألمًا منتشرًا أو خدرًا أو وخزًا في الذراعين واليدين، يمكن أن يؤدي هذا إلى حالات مثل اعتلال الجذور العصبية العنقية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.

الألم المزمن والانزعاج:

يمكن أن يصبح آلام الرقبة والصداع وآلام الكتف المستمرة صراعًا يوميًا، مما يؤدي إلى اضطراب النوم والتأثير على الحالة المزاجية وتقييد الأنشطة.

مشاكل الوضعية:

يمكن أن يؤثر سوء محاذاة الرقبة لفترات طويلة أيضًا على الوضع العام للجسم، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في الكتفين والظهر والوركين، خذ في الاعتبار وضعية النوم المفضلة لديك عند اختيار الوسادة، يحتاج الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم عادةً إلى وسادة متوسطة الصلابة، ويحتاج الأشخاص الذين ينامون على جانبهم إلى وسادة أكثر ثباتًا لملء الفجوة بين الكتف والرقبة، ويحتاج الأشخاص الذين ينامون على بطنهم إلى وسادة أرق لتجنب تمدد الرقبة بشكل مفرط.

