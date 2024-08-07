أسعار النفط ترتفع مع استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف نمو الطلب

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تزايد مخاوف نمو الطلب العالمي على الخام.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.33% إلى 76.45 دولار للبرميل، وفق بيانات "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.29% إلى 73.39 دولار للبرميل.

وذكر معهد البترول الأمريكي - في تقرير صدر أمس - أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بمقدار 180 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، مما يشير إلى ضعف الطلب.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الرسمية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتشير التوقعات إلى انخفاض محتمل قدره 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعها 3.4 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي الصين، تراجع النفط الخام إلى 9.97 مليون برميل يوميا في يوليو، وهو أدنى مستوى في عامين، مما يعكس انخفاضا بنسبة 2.9% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

ويتناقض هذا الانخفاض بشكل حاد مع توقعات نمو الطلب من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، التي توقعت زيادات كبيرة في استهلاك الصين من النفط الخام هذا العام.