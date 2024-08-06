النفط يرتفع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، مستعيدة جزءا من خسائرها الأخيرة، حيث طغت مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 1.3%؛ لتصل إلى 77.29 دولارا للبرميل، وفق بيانات "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.3% لتصل إلى 76.93 دولارا للبرميل.



وجاء تعافي أسعار النفط مدفوعا بالقلق من احتمال تصعيد الصراع بالشرق الأوسط، مما دفع المتداولين إلى إضافة علاوة مخاطر أعلى لأسعار النفط.

وتكبدت أسعار النفط خسائر كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال سبعة أشهر بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب.

علاوة على ذلك، زادت بيانات سوق العمل الأمريكية المخيبة للآمال من هذه المخاوف، عقب قراءات ضعيفة في قطاع التصنيع من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد توفر البيانات المقبلة حول التضخم في الصين أيضا رؤى حول طلب التجزئة على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.