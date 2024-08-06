أدنى مستوياتها فى 7 أشهر.. ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟

كتبت -مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الآجلة الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالى، بلغت نسبتها نحو %5.3 لخام برنت و4.7% لخام غرب تكساس، وتصل إلى أدنى مستوياتها فى سبعة أشهر.

واضاف التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت فى انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط فى أكبر اقتصادين على مستوى العالم في ظل تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة وضعف نشاط التصنيع فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن انكماش نشاط التصنيع في الصين - أكبر مستورد عالمى للنفط الخام - إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وتابع التقرير، تراجع نشاط مصافى التكرير الأمريكية ليصل معدل تشغيلها إلى 90.1% وهو أدنى مستوى مسجل منذ شهر مايو الماضي، تزامناً مع انخفاض الطلب المحلي على الوقود.

وذكر التقرير ،ان تلك العوامل تضمنت ايضا انخفاض واردات آسيا من النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في عامين، تزامناً مع استمرار ضعف الطلب في الصين وتراجع الطلب في الهند لتصل إلى نحو 24.9 مليون بي.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أثار المخاوف بشأن التأثيرالسلبي المحتمل على الإمدادات وحركة التجارة النفطية في البحر الأحمر وتراجع مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 3.4 مليون برميل - وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ شهر يناير 2022، لتصل إلى433 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها في نحو ستة أشهر، تزامناً مع ارتفاع الصادرات.

وتابع التقرير أيضا التوقعات المتزايدة بشأن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر القادم، مما قد يدعم الطلب على النفط.

و انخفضت أسعار النفط عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر اليوم، حيث تفوق تأثير مخاوف من الركود في الولايات المتحدة الأمريكية على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.1 % إلى 76.77 دولار للبرميل ،ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 % إلى 73.39 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وهبطت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ يناير ، يوم الجمعة في أسبوع شهدت فيه معاملات متقلبة. وفي الأسبوع الماضي، سجلت العقود الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسلة خسائر منذ نوفمبر.

وانخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة وبعد أن تمسكت أوبك+، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين آخرين مثل روسيا، بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية ابتداء من أكتوبر.