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وزير التعليم يعلن اليوم فى مؤتمر صحفى نتيجة الثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:00 ص
وزير التعليم يعلن اليوم فى مؤتمر صحفى نتيجة الثانوية العامة 2024 محمد عبد اللطيف الوزير
محمود طه حسين

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يعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ونتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا 12 ظهر اليوم الثلاثاء 6  أغسطس الجارى لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يعلن الوزير نسب النجاح ومؤشرات وشرائح المجاميع الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2024

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل


يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 


 







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