سماء الأولى على الجمهورية مكفوفين.. والدى توفى منذ 11 عاما وحلمها الالتحاق بالألسن

الشرقية- فتحية الديب

كان لها من إسمها نصيب من النجاح بتفوق، واستطاعت بعد رحلة كفاح كانت والدتها شريكة معها فى رحلتها بالحصول على المركز الأول بالثانوية العامة مكفوفين.

قالت "سماء سمير أحمد على محمد "الأولى على الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق، بإدارة غرب الزقازيق بمجموع 392 درجة، والمقييمة مركز ميت غمر:" إنها تعجز عن وجود كلمات تعبر بها عن تفوقها فى الثانوية العامة، وأنها انهمرت فى البكاء فور اتصال وزير التربية والتعليم، بها واخبارها بتفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مصدقتش نفسى وطرت من الفرح وقلتله الله يبارك فيك.

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وتابعت، "أنا طالبة فى مدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق وأحفظ القرآن، وأذاكر بطريقة برايل وبدأت دراستي وكان من المفترض تطبع الكتب بطريقة برايل ووجدت صعوبة فى ذلك وقامت جمعية النور والبيئة قامت بطباعة الكتب لى وكنت أذاكر 8 ساعات، وأنا رقم 4 فى أخواتى وأصغرهم سنا، ووالدى متوفى منذ 11 عاما وكان يعمل موظف بالوحدة المحلية، وتعولنا والدتى بمعاش ابى وشقيقتى حاصلة على كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وتحضر ماجستير فى كلية التربية جامعة المنصورة".

وأضافت، الجميع كان متوقع الحصول على المركز الأول جمهورية وعندما علمت والدتي سجدت لله شكرا، وبإذن الله سألتحق بكلية الألسن وطموحى أن أعمل فى مجال الترجمة واسافر خارج مصر.

وتقول الأم فتحية عبد العظيم، " ربنا عوضنى بتفوق بنتى وتصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكنت أذهب بها يوميا من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلى مدرستها بمدينة الزقازيق التابعة بمحافظة الشرقية،

واعتمد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 83%.

ضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالبا وطالبة، حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20 طالبة مقابل 18 طالبا فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قائمة أوائل شعبة علمى علوم هى "ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجة وهى الأولى فى شعبة علمى علوم ورؤى أحمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3 وإياد يحيى حسن بمجموع درجات 403 وهو الثالث بشعبة علمى علوم وجنة طارق الثالث مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403. وزياد مصطفى حسن الخامس مكرر شعبة علمى علوم بمجموع 402.5 ومريم إيهاب بمجموع 402.5 الخامس مكرر شعبة علمى علوم وحسن محمد حسن السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ورهف محمد توفيق السابع مكرر بمجموع 402 درجة وسلمى محمود فرغلى السابع مكرر بمجموع 402 درجة وفلوباتير سعيد يعقوب السابع مكرر بمجموع 402 درجة.

وبالنسبة لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 شعبة علمى رياضة، الطالب محمد هانى سعيد الأول بمجموع 405.5 ومحمد أحمد محمد الثانى مكرر بمجموع درجات 405 درجات، ومحمد شريف محمد الثانى مكرر 405 درجات ونورهان نبيل صالح الثانى مكرر 405 درجات وأحمد فتحى عبد القوى الخامس مكرر 404.5 درجة وأحمد تامر صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 403.5 ومايكل رضا عياد السادس مكرر 403.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر 403.5 ويوسف أبو غانم محمد السادس مكرر 403.5 وعلى أحمد حسن العاشر مكرر 403 وعمر محمد أحمد العاشر مكرر 403 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة شعبة أدبى، ملك على السيد الأول مكرر بمجموع درجات 394.5 وندى أحمد حسن الأول مكرر 394.5 وحبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393 وإياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5 وتغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات 392 وبشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5 وريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 ومنة الله غريب السادس مكرر 391.5 ونوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 ورغدة سمير ابراهيم العاشر مكرر 391 درجة وعمار طاهر محمد العاشر مكرر 391 وسما سمير احمد الأول مكفوفين بمجموع 392 وأحمد محمد النوبى شعبة علوم دمج الأول بمجموع درجات 396 ونوران محمد بسيم المركز الأول شعبة علمى رياضة 394 درجة وحبية أحمد عبد السميع بمجموع درجات الأول الشعبة الأدبية دمج وفاطمة أيمن حمودة الأول شعبة علمى علوم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 666.98 ومصطفى أسامة مصطفى الأول شعبة علمي رياضة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمجموع 671.91 درجة .