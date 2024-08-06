وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى ومدينة بنى سويف الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازى تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة).

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (137) بقرية سياحية بحرى الطريق الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى لم يتم تشطيبه دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض من إحدى الشركات بقرية سياحية بحرى طريق إسكندرية / مطروح - سيدى عبد الرحمن - محافظة مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى لاستخدامه كافتيريا، وعمل تسوية لقطعة أرض بمساحة حوالى 500 م2 دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم (127) قطاع ( هـ ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة فى صب سقف الردود الخلفي بالدور الأرضى وصب أعمدة الردود الخلفى بالدور الأول علوى بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادر للقطعة.



وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان أن يتولى جهازا تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.