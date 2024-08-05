وزير الإسكان: تخصيص قطعة أرض بمساحة 22 ألف متر لإقامة مستشفى مركزي

كتب أحمد حسن

رئيس جهاز المدينة: تم وجارٍ تنفيذ مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية وملاعب ومراكز شباب بتكلفة 1.2 مليار جنيه

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 22 ألف متر مسطح لصالح وزارة الصحة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة وذلك لإقامة مستشفى مركزي سعة 300 سرير.

وفي سياق متصل، تابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، موجهاً الإدارات المختصة وجهات الإشراف بالمتابعة الميدانية الدورية لإزالة كافة العقبات وبذل الجهود لخروج المشروعات بالشكل المشرف.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن تكلفة المباني الخدمية المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة بلغت ١،٢ مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المباني تضم مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواقا تجارية وملاعب رياضية ومراكز شباب، مؤكداً استمرار بذل الجهود لتوفير الخدمات بمختلف مناطق المدينة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور منخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار، وكذا مشروعات المباني الخدمية لمتابعة الموقف التنفيذي والتشديد على الجهات المشرفة والشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والبرامج الزمنية للمشروعات، كما تم إنذار الشركات المتقاعسة لضرورة التزامها بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات.

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ مدرسة، وجارٍ تنفيذ ٥ مدارس أخرى ليصل إجمالي عدد المدارس إلي ٢٠ مدرسة بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ٢ مركز شباب وجارٍ تنفيذ مركز شباب ونادٍ اجتماعي.

وقال نائب رئيس الجهاز إنه جارٍ تنفيذ ١٥ حضانة، و١٤ وحدة صحية، و٥ ملاعب رياضية، و٢٧ سوقاً تجارية، ومجمع شرطي، وسيتم العمل على أن تواكب الخدمات عدد الوحدات التي تم وجار تنفيذها بالمدينة والبالغ عددها حوالي ١٤٠ ألف وحدة سكنية.