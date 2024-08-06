وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ"

كتب أحمد حسن

الشربيني: حريصون على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان لتحقيق مصلحة المواطنين وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع



عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.



وعبر المهندس شريف الشربيني، عن حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه أعاد تشكيل مجموعة العمل الخاصة بالاتصال السياسى بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ"، خلال الفترة المقبلة، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات دورية في مواعيد محددة مع أعضاء البرلمان.



من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين، معربين عن تمنياتهم للوزير بالتوفيق والسداد في مهمته بوزارة الإسكان.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسئولى الوزارة.