محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد "الإحصاء" لبحث الإعداد لمنتدى الأمم المتحدة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بشأن بحث الإعداد لمنتدي الأمم المتحدة الدولي للبيانات والمقترح انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الربع الأخير من عام 2026 برعاية السيد رئيس الجمهورية، والوزراء المعنيين.

ينظم المنتدى اللجنة الاحصائية للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة رفيع المستوى للشراكة وبناء القدرات لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، ويجرى الآن الاستعداد لتقديم ملف مصر المقترح لاستضافة المنتدى.

ورحب محافظ جنوب سيناء بتنظيم المنتدى فى شرم الشيخ وأبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم لرفع اسم مصر أمام دول العالم والأمم المتحدة، وأكد على اهتمامه بتحقيق التنمية والاستدامة فى كافة مدن جنوب سيناء.

كما رحب المحافظ بإطلاع وفد الجهاز على كافة المستندات الداعمة من المحافظة مثل ملف قمة المناخ وما سبق تنظيمه فى شرم من مؤتمرات تحقق خصائص الاستدامة والإتاحة.

يشار إلي أن الغرض من المنتدى التحفيز علي الابتكار في مجال البيانات، تعزيز الشراكات وحشد الدعم السياسي والمالي رفيع المستوى للبيانات، وضع خريطة طريق لبيانات افضل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، كما يشار إلي أن العائد من تنظيم المؤتمر تعزيز مكانة مصر عالميا كوجهة رائدة في الابتكار في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات وفرصة لإبراز القدرات والتقدم التكنولوجي، تعزيز القطاع التكنولوجي والاقتصادي المتعلق بالبيانات لجذب الاستثمار، زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز القطاع الفندقي والخدمات اللوجستية والتجارة، تطوير البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمار والخبرات العالمية مما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد والتنمية في مصر، ووضع مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية كوجهة سياحية واستتثمارية ووجهة كاملة شاملة للتنمية المستدامة.



