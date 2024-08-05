فاتورة الاستيراد تتراجع فى مايو الماضى إلى 7.38 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الوردات المصرية انخفضت قيمتها فى شهر مايو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام السابق له 2023، حيث بلغت قيمة الواردات 7.38 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 5.1٪.

وعزا جهاز الاحصاء تراجع الواردات إلى انخفاض قيمة واردات مصر من بعض السلع ومن أهمها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب حيث سجلت نحو 405 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 407 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 0.3%، يليه واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 304 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 313 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 2.9% .

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات مصر من الأدوية وحضرات الصيدلة بقيمة بلغت 286 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 381 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 24%، إلى جانب واردات مصر من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت قيمتها 244 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 318 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 23%، وأخيرا واردات مصر من الذرة وبلغت قيمتها 215 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 324 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 33%.