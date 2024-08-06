هيئة الاعتماد والرقابة: المستشفيات الكنسية بالإسكندرية حريصة على تطبيق معايير الجودة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، حرص الهيئة على بذل كل الجهد اللازم لدعم استعدادات المنشآت الصحية لدخولها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توفير خدمات الدعم الفني اللازمة للمساعدة في تنمية قدرات المنشآت على الفهم الصحيح والتطبيق الأفضل لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا.

ثمن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التعاون المثمر القائم مع المستشفيات الكنسية بالإسكندرية وحرصهم على تطبيق معايير الجودة الوطنية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مما يسهم في تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المرضى بشكل فعال ومستدام.

وفي هذا الإطار، واستكمالًا للتعاون القائم بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمستشفيات التابعة للكنيسة بالإسكندرية، قام فريق إدارة الدعم الفني بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية الهامة لكل من: المستشفى الروماني، ومستشفى الأنبا تكلا، ومستشفى بيت النعمة، ومستشفى مارمرقس.

استهدفت الزيارات تقديم الدعم والمساعدة للمنشآت لتحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب، والتقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات التقييم بشكل فعال وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة.

ومن جانبها، تقدمت إدارة المستشفيات بالشكر والتقدير لفريق الدعم الفني التابع للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب وحرصهم على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارات وتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين بالمستشفيات.

ضم الفريق الذي قام بالزيارة تحت قيادة د.منى سرور، مدير عام إدارة الدعم الفني بالهيئة، كلا من : الدكتورة رانيا حسين، الدكتورة سلمى خطاب، الدكتور عمر عبد العظيم، الدكتور إسلام سيد، والدكتور زمزم محمد.

يذكر أن الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التقى بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة سبل التعاون لحصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، تمهيداً لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.