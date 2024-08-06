الصحة تكشف تفاصيل الخدمات الطبية المنزلية للمواطنين.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خدمة الزيارات المنزلية للحصول على الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن خدمة الزيارات المنزلية من الخدمات الصحية الهامة التى تقدمها الوزارة الصحة، حيث تسعى إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى فى منازلهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تتيح هذه الخدمة للمرضى، وكبار السن، وذوى الإعاقة الحصول على خدمات طبية متكاملة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مما يسهل عليهم الحصول على الرعاية الصحية ويقلل من عبء التنقل، وبناء على ذلك تعد خدمة الزيارات المنزلية بمستشفى العلمين خطوة هامة نحو توفير رعاية صحية متكاملة للمرضى فى منازلهم، ما يساعد على تحسين جودة الحياة للمرضى وكبار السن وذوى الإعاقة.

وتشمل هذه الخدمات:

1- العلاج الطبيعي: يمكن للمعالج الطبيعى زيارة منزلك لتقديم خدمات العلاج الطبيعي مما يساعد المرضى على تحسين حالتهم الصحية والحركة.

2- الأشعة التليفزيونية: تتيح الخدمة إجراء بعض أنواع الأشعة التليفزيونية فى منزلك مما يقلل من الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوصات.

3- التحاليل الطبية: يمكن سحب عينات الدم أو إجراء بعض التحاليل الطبية الأخرى فى منزلك مما يسهّل على المرضى الحصول على نتائج التحاليل بسرعة ودون الحاجة إلى زيارة المختبر.

4- رسم القلب: يمكن إجراء رسم القلب فى منزلك مما يساعد على تشخيص أى مشاكل فى القلب بشكل سريع ودقيق.